¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯Á°¤ÎÈÖÁÈ´ë²è¤ÇÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤È¡Ö·ë¹½¤Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¦¥Þ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¸òÍ§¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¶¦¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ø¡£¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤â¤¯¤é¼÷»Ê¤µ¤ó¤È¿¼¤¤Ãç¡×