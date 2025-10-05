¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¡Ö¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¡×¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³¤³°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¢¥·¥å¥ô¥§¥ê¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë½©ËÜ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢19ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¦½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë³¤³°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç19ÆÀÅÀ