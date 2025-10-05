²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬10·î5Æü(Æü)¤ËSpotify O-WEST¤Ç4¼þÇ¯µ­Ç°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Ï²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î·ëÀ®4¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤­¤é¤á¤¯ÁÔÂç¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤ÎºîÉÊ¡£4Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»îÎý¤È´î¤Ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤­¤¿µ°À×¤ò¶»¤Ë¡¢ÌóÂ«¤ò½Å¤ÍÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤¤