黟県の宏村航空飛行基地で、パラグライダーを楽しむ人。（５月１７日、ドローンから、黟県＝新華社配信／樊成柱）【新華社黄山10月5日】国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に「安徽南部の古村落」として登録されている中国安徽省黄山市黟（い）県の西逓（せいてい）と宏村（こうそん）。白い壁と濃灰色の瓦屋根の伝統的な街並みの上に、新たな風景が見られるようになった。地元で盛んな「低空観光」