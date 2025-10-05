グラビアアイドル・伊織いお（27）が、9月29日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】のぞき込みアングル“段差”がスゴイ！ 自身のインスタグラムにも画像を掲載し「王道ド迫力グラビア是非堪能しちゃってください」とコメントした。T.M.Revolutionをほうふつとさせる黒水着を筆頭に、しっかり露出度の高い水着を着こなし、B90（Jカップ）W55H90のスーパーボディを見せつけた。