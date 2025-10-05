8·î¤Î¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ç¾­¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¡Ê25¡Ë¤È°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê22¡Ë¤¬10·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤ò11Ç¯¤âÌ³¤á¡¢ºÇ¸å¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¼ç¾­¤âÃ´¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¯½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æü¡¹¤«¤é¤Î²òÊü¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÇ¯Îð¤¬°ìÈÖ¾å¤Ç¡ÖÂÎÎÏÅª¤ÊÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡Ê°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ë¸åÇÚ¤Ë¡Ê·Ð¸³¤ò¡ËÅÁ