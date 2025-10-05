ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè32Àá¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï£µÆü¡¢¥Ûー¥à¤Î¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¤¤¤ï¤­FC¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤¿¥í¥¢¥Ã¥½¡£¸åÈ¾È¿·â¤¹¤ë¤â1ÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢0ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£