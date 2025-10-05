A¤§¡ªgroup¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢Í­ÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£4Æü¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹¹¿·¡£2¹Ô¤Û¤É¤ÎÃ»Ê¸¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°ìÉôÈ´¿è¡£