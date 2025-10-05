Image: Amazon.co.jp ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2025Ç¯6·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊ£¿ô»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢ÇÛÀþ¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¹¤ëÌäÂê¤ËÇº¤à¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖCharging Station¡Ê9-in-