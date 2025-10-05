Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢µÈ¾Í¹Ò¶õ¤Î2Æü¤ÎËÌµþ¡ÊÂç¶½¡ËÈ¯Âçºå¡Ê´ØÀ¾¡Ë¹Ô¤­¤ÎHO1625ÊØ¤¬µ¡ºà¸Î¾ã¤ÇÄê»þ¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤­¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼êÇÛ¤·¤¿2µ¡ÌÜ¤È3µ¡ÌÜ¤â¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤­¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë13»þ´Ö24Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÊØ¤Ï¤â¤È¤â¤È2Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤ËÂç¶½¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·Æ±8»þ20Ê¬¤Ë´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·µ¡ºà¤¬Âç¶½¶õ¹Á¤ËÅþÃå¸å¤Ë¸Î¾ã¤¬¸«¤Ä¤«¤ê½ÐÈ¯¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±5»þÈ¾¡¢µÈ¾Í¹Ò¶õ