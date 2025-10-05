¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0¡Ý3 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û18ºÐSB¤¬¡Ö35mÇúÁö¥É¥ê¥Ö¥ë¡×U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤¬¡¢±Ô¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Ç¸½Ìò¹â¹»À¸SB¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁöÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ