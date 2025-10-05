¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°æ¾å±ñ»Ò¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Ï²Î¾§³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡Ö°æ¾å±ñ»Ò10th Anniversary Tour¡Á10Ç¯Á°¤Ï¹â¹»À¸¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µ­Ç°¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¸ø±é¤¬µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó1000¿Í¤Î¼êÇï»Ò¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡ÖÅìµþ¡¼¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë