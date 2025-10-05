²Î¼êß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¡Ê62¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®¤Î¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¤Ë400¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¡Öß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÁAmazing Songs¡Á¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¿Í¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É38¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¡£90Ç¯¤«¤é91Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ130ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¤ê¤ó¤É¤¦¤Î²Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¡Èµã¤­²Î¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëß·ÅÄ¤À¤¬¡¢¹ç´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÇú