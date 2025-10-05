大人気コスプレイヤーの東雲うみがこのほど、「週刊少年マガジン」（講談社）2025年10月1日発売号に登場。「水着」×「メガネ」の王道グラビアを披露した。 【写真】「メガネ」×「王道グラビア」＝最強です！ 東雲は同誌の表紙と巻頭グラビアに登場。青い水着姿に眼鏡をかけた「フェチ感」満載なグラビアを披露した。もちろん、胸元からは自慢のグラマラスボディをのぞかせた。担当者は「青い空と青い海は彼女のため