¡ØÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É×¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¾®Æü¸þ¤Ò¤Þ¤ê¡§Ì¡²è¡¢È¬À±¤³¤Ï¤¯¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É×¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Æ±´ü¤È·ëº§¤·¤¿ô¥¹á¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢É×¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢É×¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÌë¡¢É×¤òÈø¹Ô¤·¤¿ô¥¹á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¾®ÊÁ