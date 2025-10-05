´Ú¹ñ¼°¤Í¤¸¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥¯¥¡¥Ù¥®)¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖBONTEMPS(¥Ü¥ó¥¿¥ó)¡×¤Ç¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤«¤é¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¹ÔÎó¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¾åÄÌÅ¹¥ª¡¼¥Õ゚¥ó»þ¤ÎÍÍ»ÒÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÖËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊËõÃã¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖËõÃã¥à¡¼¥¹¥é¥Æ¡×¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥«¥·¥¹¥Þ¥í¥ó¡õ¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È