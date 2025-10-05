¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼ºÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê¡×¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Â¬Äê¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷ÂÎÁà¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤Ê¤É¤ò¿­¤Ð¤¹±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È