¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÈó²ÃÌÁ¤Î»ºÌý¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤ÎÍ­»Ö8¥«¹ñ¤Ï5Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢11·î¤ËÆüÎÌ13Ëü7Àé¥Ð¥ì¥ëÁý»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£10·î¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£