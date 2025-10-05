µÆÃÓ·´µÆÍÛÄ®¤¬£´Æü¡¢¹çÊ»70¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎµÆÍÛÄ®¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëµÆÍÛÂ¼¤Ï¡¢1955Ç¯¡¢µìÄÅÅÄÂ¼¡¢¸¶¿åÂ¼¡¢Çò¿åÂ¼¤Î3¤Ä¤ÎÂ¼¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¡¢1969Ç¯¤ËµÆÍÛÄ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´Æü¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢𠮷ËÜ¹§¼÷Ä®Ä¹¤¬¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤­¾å¤²¤¿Ë­¤«¤ÊµÆÍÛÄ®¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¡£Ä®Ì±¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎÄ®¤Å¤¯¤ê¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä®¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤¬É½¾´