¥Á¥ï¥ï¤È¥Ú¥­¥Ëー¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡¢¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á4Æü´Ö²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¤ªÎ±¼éÈÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ 4Æü¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë2Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï14.4Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°