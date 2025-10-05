¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤ÙÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÄãÄ´¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØThe Argus¡Ù¤Ï4Æü¡¢»°ãø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤·