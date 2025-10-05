¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ³¤¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ê¤É¤Ç13»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦±§ÅÔµÜ¤ÏAÅìµþ¤Ë66¡½64¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¥·¥å¡¼¥¿¡¼ÉÙ±Ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÏÌ¾¸Å²°D¤Ë81¡½77¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡£ÉÙ»³¤ÏµþÅÔ¤ò96¡½91¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Î°µå¤Ï²£ÉÍBC¤Ë75¡½79¤ÇÉé¤±¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£