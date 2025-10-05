¥¤¥ª¥ó¤Î2025Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢10·î2Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Í­Ì¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¥±¡¼¥­¤ä¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿ÍÍÀ­¡¦¾®·¿²½¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó¤È¤´Ë«Èþ¤Î»Ö¸þ¤òËþ¤¿¤¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤è¤êË­¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¼ÆÅÄÉð¥·¥§¥Õ¡õº´Ìî·ÃÈþ»Ò¥·¥§¥Õ´Æ½¤¥±¡¼¥­¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥±¡¼¥­¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤Ï¡¢Í­Ì¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¥¤¥ª¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±¡¼¥­¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë2ÉÊÌÜ¡£¥·¥§¡¦