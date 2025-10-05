£¹·î£²£µÆü¡¢Íè±à¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ï10·î¤ËÆþ¤ê¡¢¹ñºÝÅª¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯2¥«½ê¤¬¶¦¤Ë±Ä¶È¤¹¤ë½é¤Î¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©ÀáÏ¢µÙ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³«±à¤«¤é9Ç¯Í¾¤ê¤Î¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤È´Ö¤â¤Ê¤¯100ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¾å³¤¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÀª¤ÎÍè±à¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡££³Æü¡¢¾å³¤¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú