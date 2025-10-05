¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¤ä¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê¡×¤¬¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¤òMC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥´¥ë¥Õ¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦