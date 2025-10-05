¿·³ã¸©°¤²ìÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¤¬¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤òÃµ¤¹¹­¹ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍ·±àÃÏ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤ò¡¢¤Ê¤¼Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹­¹ð¤«¤é1¥«·î¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ ¢£ÃÏ¸µ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡È¤¿¤º¤Í¿Í¡É¤È¤Ï 9·î1Æü¤ËÃÏ¸µ»æ¡¦¿·³ãÆüÊó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥éー¤Î¹­¹ð¡£ ¡È¤¿¤º¤Í¿Í¡É¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ