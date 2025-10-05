¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 2025Ç¯10·î05Æü¸á¸å7»þ58Ê¬¤´¤í¡¢°ËÀªÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï20km¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¡ÊM¡Ë¤Ï£Í£³¡¥£²¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ °¦ÃÎ¸© ¡Ú¿ÌÅÙ2¡Û ¾ï³ê»Ô ¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û È¾ÅÄ»Ô Åì³¤»Ô ÂçÉÜ»Ô ÃÎÂ¿»Ô ¹âÉÍ»Ô °¤µ×ÈæÄ® Åì±ºÄ® »°½Å¸©