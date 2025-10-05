10·î5Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè1Àá GAME2¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤¬Å¨ÃÏ¡¦²­Æì¥¢¥êー¥Ê¤ÇÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£79－75¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ »î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¾¾ºêÍµ¼ù¤é¤Î³èÌö¤Ç²£ÉÍBC¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ45－34¤È11ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢