Ä«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ä¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÅÚÆü¤Ï¤ª²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÌ¡²è»°Ëæ¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÐÂ³15Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÆü»Ä¶È¤·¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤Ï½½¿ôËü±ß¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ê¾å»Ê¤Î°µÎÏ¤Ë¤âÂÑ¤¨¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¼­¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³ÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤À¤È