2013Ç¯10·î¡£ÅÄÂô½ã°ì¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊöMLB¤ÎÉñÂæ¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¤¬·Ð²á¡£39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂô¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î½ªÃåÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£6¡Á8Æü¤ËÅù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJABA½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©´ë¶ÈÂç²ñ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎENEOS¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤à¡£¡ÖENEOS¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå