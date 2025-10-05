vsÂçÃ«¤òº£µ¨9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ8»°¿¶¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶1»Íµå¡£ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤ÀÁê¼êÀèÈ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¤Ê¤¼MVP¸õÊä¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë