9月1日、新宿マルイ本館2階に【スターバックス】の新しいカフェベーカリー「スターバックス リザーブ® カフェ」がオープンしました。味わえるのは、洗練されたコーヒーを楽しめるエスプレッソを使用したビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」です。そこで今回は、今大注目の「限定フード」を紹介します。 洗練されたコーヒーと味わう上質