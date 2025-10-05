ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤Ï1974Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö10Ç¯Áª¼êÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£10Ç¯°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ï11·î15Æü°Ê¹ß¤Ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼ý±×¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ÂÀÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿