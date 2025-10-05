10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G2¡¦ËèÆü²¦´§¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤êV¡£½Å¾Þ4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î1ÃåÇÏ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î2Æü¡¦Åìµþ¡¦G1¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËèÆü²¦´§¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤áÇÏ¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤êÆñ¤·¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¿·³ãÂç¾ÞÅµ¤Ç¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ËÁ´