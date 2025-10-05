¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼ÔŽ¥¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ(¡÷eikiccy)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢Í§¾ðÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§Ã£¤Î¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÙ¹ï¤ä¤¦¤½¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹Í¤¨¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤Û¤µ¤ó¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ§¿Í¤È±ï¤òÀÚ¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ž¢¿Æ¤·¤­Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤êŽ£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¡Ø¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡ÙÂè1ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤µ¤Û¤µ¤ó¤È¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¡£¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï2