?¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤é¤±¤ÎÏÓ?¤Ë¾×·âÁö¤ë¤â¼Â¤Ï¡Ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿?¥¿¥È¥¥¡¼?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4¡¢5Æü¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉ÷¤È¥í¥Ã¥¯°ò¼Ñ²ñ2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÄ«¤«¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯±´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢±¦ÏÓ¤ËÌµ¿ô¤Î?¥¿¥È¥¥¡¼?¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¶á±Æ¤òÈäÏª¡£ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸½