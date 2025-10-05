ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»ÔÍîÀÐÄ®2ÃúÌÜ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î5Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¾ÃËÉ¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ­1¿Í°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢56ºÐ¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ï³¤¤«¤éÆâÎ¦Êý¸þ¤ØÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£