ÉÍ¾¾»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ëV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡×¤¬10·î5Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¥Ð¥ìー¥Üー¥ëV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÈ¯É½¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·ー¥º¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Á&#125