¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç4Æü¡¢À¯ÉÜ¤Ë³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬³«¤«¤ì¡¢492¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Î¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼¹­¾ì¤Ç¡¢ÂçÎÌµÔ»¦¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤È¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÃÄ