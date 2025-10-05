½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤Î¤ó»äÉþ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÎÇò¤¤¥Ð¥ë¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌÔ½ë¤Î²Æ¤è¤ê¤â·ã¥¢¥Ä¤Ê»äÉþ¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£