»Ò¶¡¤Î¿Í¿ô¤äÀ­ÊÌ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¸À¤Ã¤¿Â¦¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç·ë¹½¤Ê¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍKÈþ¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ ¼¡¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â KÈþ¤Ï·ëº§¸åÆóÇ¯ÌÜ¤ËÂè°ì»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¸å¿ô»þ´Ö¸å¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àµÁÊì¤¬ÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£ µÁÊì¤ÏÉÂ¼¼¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î～¡© ¤¸¤ã¤¢¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤Í¡ª