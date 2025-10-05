°åÎÅ¤äËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È10·î5Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÇËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤Î²£ÉÍÉÂ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤ËËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È²£ÉÍÉÂ±¡¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÌ±´Ö¤ÎµßµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤ä¾Ã²ÐÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢Èó¾ï¿©¤Î»î¿©¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍÉÂ±¡¤Ç¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤â·ó¤Í¤Æº£¸å¤âËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£