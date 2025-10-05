FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤¬Ray㋲¤ËÃç´ÖÆþ¤ê♡ ²ÃÆþ¤ÈÆ±»þ¤ËÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç·¿¿·¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤ª»Å»ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤Î±¢¤Ë¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì·è°Õ¤äÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿...¡£Yui's ¤ª»Å»ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯12Ç¯¤¬¤¿¤ÄÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢º£¤Î¥­¥é¥­¥é