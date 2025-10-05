¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ4¡½0»ÔÆôºê¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¥¦¥¤¥ó¥¯µå¾ì¡Ë¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨Ê¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬»ÔÆôºê¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢°é±Ñ¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®137¥­¥íº¸ÏÓ¤Î½©ÅÄ°Í¿á¡Ê¤¤¤Ö¤­¡á2Ç¯¡Ë¤¬Èï°ÂÂÇ3¡¢7Ã¥»°¿¶¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£1¡½0¤Î6²ó1»àËþÎÝ¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇ