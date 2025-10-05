¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å5»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï31.77¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÏ½Ð½ç¤Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÀ®ÀîÍ§¿Î¸õÊä¡Ê52¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÄÇÌ¾½ÓÌÀ¸õÊä¡Ê59¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÉ´ÄÍÎç¸õÊä¡Ê35¡Ë¡¢¸½¿¦¤ÎÃæÀî¹Ô¹§¸õÊä¡Ê75¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤«¤éÄ®Æâ14¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢²»¿ù¥³¥ß¥åÆó¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢Í­¸¢¼Ô