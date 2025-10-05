ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤ÏÊ¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼´ïÅ¸¼¨²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î·³»öÅªÇ½ÎÏ¤ÏÀä¤¨¤º¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊ¼´ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¡¢Ê¿¾í¤ÇÊ¼´ïÅ¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸2025¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï±éÀâ¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤òº¬´´¤È¤¹¤ë¹ñ²È¤Î·³»öÎÏ¹½Â¤¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¸½Âå²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤­¤¿½ÅÂç»ö¶È¤ÎºÇ¶á¤ÎÀ®²Ì¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë