Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦°ÂÆÞÌî»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¸½¿¦¤ÎÂÀÅÄ´²¤µ¤ó¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿°ÂÆÞÌî»ÔÄ¹Áªµó¡£Ìµ½êÂ°¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÂÀÅÄ´²¤µ¤ó69ºÐ°Ê³°¤ËÎ©¸õÊä¼Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÆÞÌî»ÔÄ¹¤ËºÆÁª¡¦ÂÀÅÄ´²¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¼ï¤ò¤Þ¤­¡¢°é¤Á¡¢²Ö¤¬ºé¤­¡¢¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¼¤Ò»ä¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¹çÊ»¤·¤Æ2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿°ÂÆÞÌî»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤ÇÌµÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£