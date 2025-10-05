YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡Ø¡ÚÂæÉ÷22¹æ¡Û¾®³Þ¸¶¤Ï¶¯É÷¡¦¹âÇÈÃí°Õ 9Æü°Ê¹ß¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¤Î¶²¤ì¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Èº£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£ ¾¾±º»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¾®³Þ¸¶½ôÅç¤¬É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÏÇÈÏ²¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¡Ö¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À­¤¬¹â