Âè10´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ï5Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç²­¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤¬¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤ò³¤Ãæ¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ä´ººÁ¥¤Î³èÆ°³ÎÇ§¤Ï4Æü¤«¤é2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£