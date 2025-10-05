歌手マドンナ（67）が、40年以上のキャリアについてスピリチュアルな実践のおかげと宣言した。9月29日に配信されたメンタルヘルス・ポッドキャスト「オン・パーパスwithジェイ・シェティ」に登場したマドンナ、初となるポッドキャストでのインタビューの中で、ホストのジェイ・シェティと人生におけるスピリチュアリティの役割について率直に語っている。 【写真】マドンナのカバラ教師エイタン・ヤルデニ氏（左）